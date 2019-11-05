網民熱話：咁泊都得？司機泊行人路超阻碇

私家車泊行人路時常發生，但如果泊到「阻住人行」，就會對行人造成不便。近日有私家車霸佔整條行人路，行人要走近馬路邊位置，才能越過私家車，可謂十分危險。有網民批評司機的行為「離晒譜」。

從網民Winson Wong‎在Facebook群組「馬路的事討論區」上載的照片所見，事發在晚上時分，地點相信發生在香港仔附近。一架白色私家車停泊在行人路，前轆指向右邊，當時車燈沒有亮起，整架車幾乎霸佔整條路。要經過私家車，行人需走近馬路邊位置，甚至「行出馬路」。行人需格外小心，留意馬路上有沒有其他車輛，可謂步步驚心。事後網民發貼文表達不滿，「真係火到嚟」。

事後有網民建議「1823」。亦有人笑言，建議行人「爬上架車繼續行」。有人揶揄司機「有錢買無錢養車」。但有網民卻認同司機的做法，「有咩唔妥，唔通泊出馬路咩」。

網民有話說：

Winnie Chow：咁泊車法，好易畀人high花喎

Martin Chan： 2蚊拖一拖

Ace Tam：鄉村俱樂部之日常

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