修例風波：政府促與暴力割席　公務員出席集會要小心

署理行政長官張建宗今早(5日)在行政會議前表示，對於有公務員參與近幾個月的反修例違法示威活動被捕感到遺憾，並指公務員應不偏不倚、保持中立，參加與政治議題有關的活動更要小心思量。

張認為公務員有權在工餘時間參與集會活動，但若涉及政治的集會就要小心，強調政府對公務員有期望，公務員亦不應跟政府對着幹，否則會給予一個壞印象。

對於早前公布的最新經濟數據，反映香港已進入技術性衰退，張指政府會密切留意情況，隨時推出新的紓困措施，但強調大前提先要社會回復和平理性，又再次呼籲要向暴力說不及割席。

對於香港警察員佐級協會早前向法庭申請臨時禁制令限制公開選民資料一案，代表協會的律師事務所合夥人之一為張建宗女兒張嘉尹，該案其中一位代表律師更是張的女婿，張被問及是否想與協會修補關係，他回應指不是事實，強調家人與公事分開，「喺屋企唔會講公事」。

另外，張回應關係警方與傳媒關係緊張問題時，他指如果記者有任何不滿，可通過現有機制作出投訴，並指在示威活動現場，警方也派出傳媒聯絡組作為與傳媒的溝通橋樑。