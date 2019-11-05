修例風波：零售餐飲明年或現裁員潮　首季失業率料逾3%

連續近5個月的反修例風波，令社會陷入動盪，重創香港經濟。環球管理諮詢有限公司董事總經理李漢祥表示，因中美貿易戰及反修例事件影響，對明年加薪幅度不樂觀，預計企業加薪幅度介乎0至3%，零售、飲食等個別行業明年凍薪的可能性非常高，他擔心過年後或出現裁員潮，而明年失業率很大機會在3%以上。另外，境外人士亦因為最近社會前景不明朗而不願意來港任職行政管理階層崗位。

李稱，目前暫時看不見普遍減薪現象，但零售、飲食業的前線或後勤多由草根階層擔任，可能已經面臨凍結人手，加薪幅度相信較低。他又表示因為很多人都不看好聖誕的市況，擔心過年後會出現裁員潮，若農曆新年後情況沒有好轉，料裁員潮規模將更大。李預計明年3月公布的失業率很大機會在3%以上，若未來2個月失業率已達到3%或以上，明年第1季有機會在3.2%至3.3%水平。

而近月發生的社會事件在8月份令訪港內地旅客減少，除零售、飲食業在旺季上有較大衝擊，情況更開始蔓延至金融、專業服務、財富管理業，而展覽業亦有放緩趨勢，反映來港洽談商務的人士減少。政府早前推出的多項支援企業紓困措施，李認為措施只是讓中小企「吊鹽水」，希望政府可以提供更全面的信貸擔保或減免全港商舖物業差餉，增大小租客爭取減租的議價能力。