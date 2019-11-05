鳳園村爆登革熱食環署到場滅蚊　居民憂影響蝴蝶生態

衞生署衞生防護中心昨日(4日)公布今年首宗本地登革熱個案，一名居於大埔鳳園老村的35歲男子，上周五(1日)到大埔那打素醫院求醫，證實感染登革熱。食物環境衞生署今日(5日)到患者居所附近500米範圍滅蚊，在附近草叢噴灑滅蚊噴霧，並於坑渠放置蚊沙和蚊油，以及清理河道及雜草。由於附近是鳳園蝴蝶保育區，有居民擔心會影響到蝴蝶生態，食環署職員則表示，在保育區附近時會盡量只用蚊沙或蚊油，不使用噴霧，以減低影響。

當區區議員表示，鳳園村多樹木、草叢，又有溪澗河流，加上附近是鳳園，一到夏天就是蚊患重災區，因此部分村民家中亦會裝防蚊網。他對有居民感染登革熱表示關注，但指現時仍未知感染源頭是否鳳園村。對於現時11月份仍有登革熱個案，他大感驚訝，指以往蚊傳個案多在雨季發生，建議居民尤其小朋友要加強做好防蚊措施。

由於鳳園村與鳳園蝴蝶保育區相鄰，食環署職員亦進入視察，並指如有需要或考慮一併進行滅蚊。惟區議員擔心大範圍噴灑滅蚊噴霧會影響蝴蝶生態，甚至影響河流水質。食環署職員指不會噴灑噴霧，只會放置蚊沙蚊油防蚊。

居於鳳園村對面的嵐山居民周太表示，平時在樓下小巴站等車時亦經常被蚊叮，所以要穿長褲。對於有居民感染登革熱，她表示憂慮，擔心若被蚊叮咬，不知會否帶有病毒。另一居民鍾先生表示，平日亦見有蚊患，但認為不算嚴重，家中亦已裝防蚊網，現時會再噴滅蚊水加強防蚊。