岑子杰8月遭南亞漢襲擊　兩涉案港人共被控6罪候訊

民陣召集人岑子杰今年8月底與友人在佐敦一間餐廳遭2名南亞裔人士襲擊，警方事後拘捕2名涉案本地男子，並於早前分別提訊，2人今(5日)在九龍城法院再訊時，控方將他們的案件合併，控以他們串謀有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、未獲授權而取用運輸工具等6罪，裁判官將案押後至本月26日再訊，以待控方索取轉介文件，日後將案轉介區院審理。

2名被告分別是16歲無業姓何被告，以及29歲男侍應羅建華，他們被控於今年8月23至29日，在港與不知名人士串謀而有意圖導致岑子杰身體受嚴重傷害，以及各自被控在8月29日，在未獲授權下取用一輛人私家車和沒有第三保下駕駛；何另被控無牌駕駛。而案件押後期間何獲繼續保釋，羅則還押看管。

據了解，羅於8月29日駕駛涉案私家車接載何和2名蒙面施襲者到佐敦，其後何先行下車並尾隨岑等人，待岑進入餐廳後，便聯絡羅。2名施襲者隨後分別手持棒球棍和牛肉刀進入餐廳並行向岑打算施襲，岑的友人見狀即上前擋格，最終左前臂遭棒球棍擊傷。施襲者隨後登上私家車，何則載着一行人離去。警方經查後，確認該私家車為失車。