修例風波：議員不滿警蒙面執法　保安局稱合原則

立法會《禁止蒙面規例》小組委員會今早(5日)召開第3次會議，保安局副局長區志光稱，根據條例任何人身處非法集結、未經批准集結，或按公安條例進行的遊行集會，使用蒙面物品屬違反規定，當中包括警務人員，但對有合法權限或合理辯解的人提供免責辯護，如警員為了免受傷害而蒙面，可不受規例規範。

立法會議員葉建源批評警員執行職務時蒙面，令警方可更肆意使用過分武力，且目前無任何方法約束警員行為，區志光解釋警方依法處理危害公共安全和秩序的非法行為，相信警員使用的武力符合相稱原則。

議員陳志全表示，集會人士要蒙面不一定是做違法行為，或怕家人發現或怕老闆秋後算帳，舉例下周六(16日)有同志遊行，弱勢小眾擔心被辨認，是否應有權蒙面出席。區志光回應指如果相關遊行是受反蒙面法規範的活動，參加者不可蒙面。議員黃碧雲譴責保安局局長李家超缺席多次會議。

議員梁志祥提及如在衝突現場警方施放催淚彈後，要求記者脫面罩檢查，做法是否欠妥。 區志光稱記者現場採訪需用蒙面物品是合理辯解，議員譚文豪問及若有參與和平集會的市民在警方施放催淚彈後戴面罩是否違法，區稱市民不獲豁免，但拒直接評論會否被捕。

陳淑莊動議要求委員會主席於本月13日立法會大會上，將《蒙面法》審議日期延三星期到下月4日，動議在16票贊成、26票反對下遭否決。