研究指公廁設備有52種細菌　3葡萄球菌具抗藥性

如廁後洗手是否已經乾淨？香港理工大學研究發現洗手間有多處細菌孳生的情況，其中最嚴重的包括洗手間的門把、乾手機、抹手紙和紙巾架。當中220個樣本中，辨識出公共洗手間的潔手衞生設備上有52種細菌，例如大腸桿菌、奇異變形桿菌、金黃葡萄球菌和腐生葡萄球菌，且部分葡萄球菌更有抗藥性。負責研究的理大護理學院副教授孫桂萍表示，3種金黃葡萄球菌菌株全從男洗手間大門內側的門把採集得來，這可能因男士如廁後沒有洗手或洗手方法不正確所致。

研究在2017年4至8月，對香港55間公共洗手間進行採樣，其中28間為女廁，27間為男廁。研究分3組，第一組在11間位於街市、公園和碼頭的廁所抽樣本；第二組有36個樣本，在運動場、公共圖書館和一般商場等抽取；第三組8間位於高尚場所，如五星級酒店和大型高級商場等抽樣。

醫療科技及資訊學系蕭傑恒博士說，結果發現紙巾架，乾手機和門把上有大量細菌；其中門把每平方厘米有148粒菌落，噴射式乾手機有142粒、暖風乾手機有138粒、抹手紙有112粒和紙巾架有90粒。

部分菌對人類具致病性，如大腸桿菌、奇異變形桿菌和腐生葡萄球菌都是常見的尿道病原體，金黃色葡萄球菌則引起社區性皮膚和軟組織感染。蕭指外國有研究發現醫院內的細菌數量是80至180粒，故香港公共廁所衞生情況不算嚴重。另超過87%的葡萄球菌對至少1種一線抗生素如盤尼西林、頭孢西丁、紅微素、複方新諾明、克林徵素或慶大霉素具有抗藥性，當中23%同時對至少3種抗生素有抗藥性。

研究亦發現女洗手間整體的潔淨程度比男洗手間為高；高尚場所內洗手間的環境相對較潔淨。