本地印尼語傳媒女記者Veby Mega Indah今年9月底在港鐵灣仔站行人天橋採訪時,疑被布袋彈擊中右眼致失明,至今仍留醫。她近日在病床上接受外國傳媒訪問,指多次上前線工作,職責是紀錄真相,但不幸地今次自己成為目標,形容記者在採訪期間遭警員射擊是一件瘋狂的事,「我們(記者)不在戰火區(We are not in a war zone)!」

Veby Mega Indah在胞姐陪同下接受美國有線電視新聞網絡(CNN)訪問,Veby右眼包上紗布,談到受傷情況她忍不住哭泣,形容自己「不知道發生了甚麼事!」批評香港警方瞄準在示威現場採訪的記者。Veby的姐姐事發後從雅加達來港照顧她,形容這是一段十分艱難的日子。

Veby的代表律師Michael Vidler指出,根據不少現場的錄影片段,令人質疑部分警員失控,有片段顯示有警員向一群正採訪的記者投擲催淚彈,情況令人憂慮。