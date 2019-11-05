爆炸案被告錯名重新提堂　辯方反對一罪兩審官稱只是撤回

5名男女上周六(2日)被指在灣仔一單位藏有汽油彈，共被控一項管有爆炸品罪名，案件原在昨日(4日)提堂，惟因律政司同意檢控書上的被告名出錯，全部被告當庭釋放，隨即再被警方拘捕，案件延至今日(5日)以新案形式提堂。辯方律師指昨日案件已獲撤銷，不應一罪兩審，故反對控方修訂控罪。裁判官則指她所說的只是「withdraw(撤回)」，案件下午續訊。

5名被告依次為21歲男子鄭錦輝、22歲女子楊泳茹、24歲男子丘建威、21歲男子莫禮滔，以及19歲男子黃建棋。他們同被控於11月2日，在灣仔堅拿道西10號冠景樓4樓F室，明知而管有、保管或控制爆炸品，即59瓶汽油彈和79瓶半製成汽油彈。早前留醫的楊泳茹已經出院及上庭，至於早前亦因留院缺席的黃建棋，辯方今早指他已經出院，正前往法院。

辯方律師反對控方修訂指控，指昨日庭上傳譯員指案件已「撤消」，被告不應就同一項控罪面對第二次檢控，故反對控方就控罪提出修訂。裁判官反指她昨日是說批准控方「撤回」案件，又稱是以英文版本為依歸。

辯方又向法庭呈上一張新聞照片，指拍攝時間為昨晚7時許，照片顯示有防暴警員手持長槍，出現在法院範圍的地下大堂。辯方在庭外形容警方持槍進入法院範圍，等同藐視法庭。辯方另就律政司的同意檢控書所披露的內容提出質疑，並呈上相關案例，裁判官指需時閱讀及考慮辯方論點。