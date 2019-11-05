Wargame迷疑遭戰友殺害　首被告曾與死者上山「試嘢」

20歲「Wargame小子」疑遭其他「戰友」設局在五桂山殺害和棄屍，其中兩名被指有份殺人的「戰友」事後被控謀殺罪，兩人否認控罪，案件今(5日)在高院續審，死者的友人趙家進(05)續出庭作供。

兩名被告依次是嚴汝衡(29歲，地盤工人)及周正賢(23歲，海事處小輪助理)。謀殺罪指，二人於2017年5月28日在香港連同黃朗祺(貓仔)謀殺郭葦諾。另一控罪則指，嚴與黃暐浩(Jack)一同意圖妨礙司法公正，致使死者在其電話的資料被移走或刪除。

趙指2017年5月27日，即案發前一晚，近晚上12時與死者一同到將軍澳靈實醫院後門匯合首被告嚴汝衡及貓仔，4人一同行衞奕信徑，至涼亭一同休息，但嚴稱要死者「上山試啲嘢」，並與死者先離開，他則與貓仔傾偈等候2人。

趙表示等了約半小時，見到嚴獨自下山且喘氣，嚴稱死者收到訊息稱要即刻落山，遂指示最快的下山路給死者。趙當時感奇怪並即致電死者但無人接聽，當時約為凌晨3時14分。不過辯方盤問他時指，其實嚴與死者上山後約近兩小時才回來，趙則稱亦有可能。趙續指他們待嚴休息夠便下山，嚴亦指示趙乘的士，其間他們有脫下裝備，嚴稱因貓仔的背包較大，遂叫趙把死者借給他使用的氣槍交給貓仔保管。

當日下午死者家人透過友人聯絡趙，稱找不到死者，之後他與死者兄長同到將軍澳警署。

控方又傳召死者的另一名友人譚家威(MT)作供，他指中三時已認識死者，且因玩Wargame認識，平均一個月見面一次，案發前一周亦曾與死者玩Wargame。譚稱他亦認識兩名被告，且曾向嚴購買過夜視鏡。