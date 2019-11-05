龔如心3弟妹拒離職　華懋入稟收樓兼追每月租金6萬

已故華懋集團主席龔如心的弟妹龔仁心、龔因心、龔中心，於今年5月被凍結其管理層職務，其後集團更在今年8月正式將他們停職。集團方面昨日(4日)入稟高院，要求他們遷出集團屬下的薄扶林豪宅華亭閣的高層專用住宅。集團方面指稱，公司方面提出，只要他們簽署離職協議，便可繼續居於上址。不過因龔家三弟妹拒絕簽字，又拒絕遷出單位，集團惟有入稟法院，要求法院頒令收樓。

本案原告華懋代理有限公司昨日入稟三宗訴訟，分別向龔仁心及其太太劉元春、龔因心及龔中心興訟。原告表示，它是向摩星嶺道華亭閣的業主安居有限公司，租賃其中三個單位，分別給三組被告居住。原告指，各被告分別於1980至2008年間與原告簽定僱傭合約，開始成為原告僱員，並由2012年8月起獲准在有關單位居住。據准許協議，當雙方的僱傭關係終止，被告便要遷出單位。

原告續稱，它在今年8月2日，決定結束與各被告的僱傭關係，並以代通知金代替通知期，即時停止僱用被告。不過原告向被告提出，如果被告同意與原告簽署離職協議的話，被告可獲某些退休福利，當中包括可以繼續在單位居住。如被告在8月6日限期前仍不簽署，就要在3個月後，亦即在11月2日交回單位。原告指被告結果並無簽回協議，但亦無在11月2日交回單位，原告因此入稟要求收樓，及要被告賠償直至收樓前的租金損失，金額為每個單位每月6萬餘港元。