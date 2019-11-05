石棺案　總督察供稱抵台非押解疑犯　純粹陪同返港

荃灣工廈石棺藏屍案，3名男子被控一項謀殺罪，案件今日(5日)於高院續審，三被告依次是29歲曾祥欣、24歲劉錫豪及26歲張善恒。控方傳召負責統籌本案調查的總督察謝旦生作供，披露更多香港警方與台灣當局移交三名被告的細節。

謝供稱在2016年4月11日，他收到警隊聯絡科總督察洪曉慧通知，三名被告在台灣落網，台方已打算將三名被告遞解出境，當晚他及同袍即赴台準備。翌日，香港警員預先在飛機等候三名被告登機，起飛前，他向機組人員表示港警不會執行職務，他又向三名被告表明他們是香港警察，他向三名被告說：「我哋嚟台灣嘅目的唔係拘捕或者押解任何疑犯，純粹陪同疑犯返香港」。

謝又在庭上指出，三名被告是自願向台灣當局尋求協助，因為當時他們的簽證已過期，他們亦已身無分文。謝指，他有向三名被告表示他們在機艙有活動自由，他亦提醒他們機上可能有傳媒在場，建議他們戴口罩及鴨舌帽，他及同袍偕三名被告坐在機尾位置，當飛機抵達香港機場時，三名被告隨即被捕。

謝旦生接受辯方盤問時澄清，港警從無遞解或協助台灣遞解三名被告，只是陪同三名被告返港；警方為保障三名被告的私隱，免得他們的容貌被傳媒拍下，故提醒他們戴口罩及鴨舌帽。

辯方質疑為何傳媒預知三名被告所乘搭的航班，謝指本案當年在香港台灣兩地「好轟動」，故不排除台方「可能同傳媒有溝通」，他承認這純粹是猜測，但他肯定消息並非由他的部門發放出來。

另外，謝憶述調查本案期間，他及同袍忙得不可開交，「差唔多兩個星期無乜放假，就算放假都係返屋企洗個面換一換衫，之後即刻返嚟處理」。主審法官李瀚良聞言即打趣問：「咁你哋係咪無瞓覺？無去廁所？無食嘢？」，謝答：「都有嘅。」李官對警方努力調查本案雖予以讚賞，但認為謝的說話帶點誇張。