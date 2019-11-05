廚師涉利剪殺妻　警員稱被告會面時情緒不穩

廚師因妻子一直懷疑他有外遇，二人心生芥蒂，3年前妻子拒絕為丈夫下廚，並重提他有外遇一事，雙方遂起爭執。廚師涉嫌擸起利剪插妻子，她重傷不治，剪刀碎片更深嵌妻子頸骨，警誡下廚師稱受藥物影響才犯案，他否認一項謀殺罪，案件今(5日)在高院續審。

控罪指，現年61歲的被告蕭偉昌於2016年12月30日，在屯門澤豐花園澤民樓一個單位，謀殺當時54歲的妻子黃淑珍。

控方傳召警員張建威作證。張稱案發當晚約11時，他正在青山警署的報案室內執勤，被告甫進報案室，便說：「我打到我老婆不省人事，我願意坐20年監。」張隨即向被告作出警誡，被告改稱：「我殺咗我老婆，我願意坐20年監。」張遂以謀殺罪拘捕被告。張透露，被告報案時神情緊張，但能正常對答，身上沒有酒味，不似酒醉，並留意到被告左手腕有傷勢，傷口流血。張又指，被告與警方會面時情緒不穩，不時大叫大喊和拍打枱面。

盤問下，辯方指張於簿錄形容被告為「久久不能平復」，當問及被告維持這種狀態有多久時，張回答是2至3小時。惟法官質疑簿錄時間只有25分鐘，為何張稱時間會如此長，張後更正時間為25分鐘，又指被告當時不像是曾經歷創傷。