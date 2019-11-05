港大研廢熱發電池　成本$1冀兩年內推出市場

不少家居電器操作過程中，會有超過60%能源變成廢熱浪費掉。香港大學機械工程團隊花約8年時間，研發嶄新熱電轉換技術「直接熱充電電池」(DTCC)，可直接把電器排出的低溫廢熱(溫度低於100°C)轉化成電能，循環再用。相關研究成果已在權威期刊《自然通訊》發布，正申請美國專利和PCT專利，期望2年內可以投入市場使用。

負責研究的香港大學機械工程系副教授馮憲平解釋，團隊經過試驗約50種導體，終找出能穩定導電的石墨烯與導電塑膠聚苯胺為兩極，研發出「直接熱充電電池」，其熱電轉換效率超過3.5%。該電池有別於一般的電池需充電運作，利用可自行再生的能源轉換循環系統，當電池接觸廢熱即會自動充電和發電，即使在低溫30度的環境下仍可運作，同時亦能將人體皮膚溫度的熱能發電。

馮續指，新技術成本很低，每塊電池只需約1港元，其應用的範圍很廣泛，例如只需把約100塊電池連接冷氣機，轉化排出的廢熱為電能發電，料可節能5至7%。他透露目前有不少公司洽談合作，期望2年內推出市場，預計在香港及大灣區中有約3億港元市場。