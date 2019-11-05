逾40%受訪者感眼睛不適　八成人無定期驗眼

港人對眼睛健康警覺性不足，香港路德會社會服務處過去一年為462名受訪者進行視力測試及健康問卷調查，發現逾40%人自覺眼睛不舒服，但調查中逾80%人沒有定期檢查眼睛的習慣，反映市民普遍對眼睛健康意識低。當中36%受訪者對上一次驗眼已是5年前或以上。

調查中逾一半受訪者年齡介乎45至64歲，普遍受訪者有以下3大視力問題，逾40%受訪者自覺眼睛不舒服；近30%受訪者視野內出現微細黑點；14%參加者過去一年內視野中有出現閃光情況。

香港理工大學碩士註冊視光師許志雄表示，視野內有「飛蚊」情況突然增加兼出現閃光，顯示視網膜有可能出毛病。研究發現視野內出現黑點的參加者，較多同時有閃光。他建議任何年齡層均要定期驗眼，驗眼周期視乎年齡及眼睛狀況，如有近視或散光，最少半年1次；18歲以上成年人如視力正常，最少每2年驗眼1次。

香港路德會社會服務處助理服務總監鄧國禧表示，研究亦反映香港眼科檢查服務資源不足，政府應在18區康健中心增加眼科檢查服務，因長者視力出問題易增加跌倒的風險，影響日常生活；政府也應加強對基層醫療服務的支援，推廣市民建立健康的生活意識。