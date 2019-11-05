政Whats噏：陸頌雄掌鐵路小組　開會少惹質疑

港鐵沙中線開通期一拖再拖，加上近期暴力示威者多次毀壞港鐵設施，搞到港鐵最近都提早收車，以便維修。鐵路事宜小組委員會今(5日)開會成功選到正副主席，分別由陸頌雄同陳恒鑌擔任，陸頌雄隨即安排開會時間，但被議員投訴一年得4次會完全唔夠，唔通陸想偷懶？

議員林卓廷話沙中線係焦點所在，到依家都未實行局部通車，工程質量、管理營運又出問題，先前紅磡站仲出事故添，希望安排多幾次會議，可以增加會議工作量又可以凸顯重要性。陸就叫林寫信申請，但希望先確定例會嘅日子，林就好激動話「同你講咪得囉，點解要寫信，都傻傻哋嘅」。

本來諗住建制派會幫手打圓場啦，點知議員柯創盛問鐵路何去何從，希望陸頌雄對政府「窮追猛打」，迫運房局交代沙中線問題。就連啱啱當選做副主席陳恒鑌都要求開會開密啲，以回應社會訴求。

陸頌雄回應話明白今屆鐵路事宜小組委員會有好多嘢要跟進，會盡量安排時間，包括加會或者加長會議時間，同時會迫港鐵、運房局交代相關事宜，例如要求政府畀時間表亦都會問沙中線獨立調查委員會拎報告。佢仲強調自己冇偷懶，每個委員會都跟機制運作，惟有喺機制外搵時間加會啦！