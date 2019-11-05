修例風波：第3季食肆收益按年跌11.7%　沙士以來最差

政府統計處發表最新的食肆收益及購貨額臨時數字，今年第3季食肆總收益價值的臨時估計為264億港元，按年下跌11.7%，而食肆購貨總額的臨時估計為85億港元，按年下跌10.9%。政府發言人說，食肆收益在第3季顯著惡化，錄得自2003年第2季沙士爆發以來最大按年跌幅，反映社會事件對餐飲業務構成嚴重干擾，經濟狀況欠佳令消費情緒疲弱亦是原因之一。

政府發言人進一步表示，展望未來，隨着涉及暴力的示威活動持續和經濟前景欠佳，餐飲業在短期內仍然會面對相當大的壓力，政府會繼續密切留意有關發展。

扣除期間價格變動影響後，今年第3季食肆總收益以數量計的臨時估計較上年同季下跌13.6%。按食肆類別分析，今年第3季與去年同期比較，中式餐館總收益以價值計及數量計分別下跌17.8%和19.7%；非中式餐館下跌13.3%及15.1%；快餐店則分別上升2.2%及0.7%；酒吧分別下跌18.0%及18.6%；雜類飲食場所分別下跌2.0%及5.2%。