修例風波：大批公僕參與示威活動　議員促管理不能再拖

署理行政長官張建宗今早(5日)表示，公務員不應跟政府對着幹，惟自反修例風波以來，不同職系的公務員先後集體出示工作證背面表達不滿，之後更有4萬名公務員參與反修例集會，至近日更有多名公務員參與反修例示威，被警方拘捕。

今年7月底，400名行政主任(EO)發表公開信，不滿政府漠視民意，公開信更附有工作證的背面，並寫有「公務員係服務市民，唔係虐待市民」等字句，公開炮轟政府。未幾，約100名現職及前政務主任(AO)亦發起聯署，要求成立獨立調查委員會，調查修例引起的事件。

另有4個政府部門共200多名公務員亦發聲明，斥政府對近日事件的處理手法和態度，要求政府盡快回應，落實五大訴求，更聲言，如政府不回應，公務員不排除罷工，隨即有20名律政司政府律師亦在討論區上載工作證，發聲明指修例風波對社會造成傷害，感到痛心疾首。

至8月2日，更有逾4萬名公務員到中環遮打花園參與反修例集會，發起集會的公務員代表重申五大訴求，包括要求政府盡快撤回修例及成立獨立調查委員會，調查及檢討是次修例風波前因後果。

約3個月後，至10月31日，大批市民在旺角示威，並與警方爆發衝突，1名任職政府禮賓府的助理文書主任及1名現役消防員被警方拘捕。身兼行政會議成員的立法會議員葉劉淑儀日前就批評當局對公務員管理是一盤散沙，又指10多萬名公務員不能同心同德，當局在管理工作方面不能再拖。