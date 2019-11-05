倉務員涉姦兼職女友　15歲事主指被告偷錄其呻吟聲要挾

38歲倉務員被指在去年4月與一名當時15歲、做「兼職女友」賺錢的中三女生約會。女生稱同意讓倉務員攬錫與手淫，但對方卻強行與她性交。事後他更涉嫌向女生展示她的相片和呻吟聲錄音作要挾。倉務員現被控一項強姦及一項刑事恐嚇罪，今日(5日)於高院原訟庭受審。

本案被告陳永霑，被控在去年4月17日，於元朗區某酒店強姦當時15歲的女童X，及在4月20日恐嚇要破壞其聲譽。控方今早在庭上播放X與警方錄取的口供影帶，明天(6日)她將透過電視轉播系統接受辯方盤問。

X於錄影會面時表示，她在4月3日第一次做「兼職女友」，她形容在今次事件前，其「事業」可說「風生水起」。她表示大約在14或15日，在相片分享軟件Instagram聯絡上一個自稱「阿康」的人，雙方約好在17日見面。X表示事前雙方約定好，只會「抽下水攬下錫下」，但結果「阿康」卻用手指插進她下體，兩三次把約四分之一的陽具放入她下體內，還用情趣玩具放入她下體。她指她有拒絕並推開對方，但阿康仍然持續。X表示阿康在完事後，還要求與她合照。X表示對方原本表示，每個月給她1.5萬港元「包我」，但結果對方卻只給了500港元。她再向對方說要返學要用錢，對方才再多付200港元。

X表示她見對方付了錢，原本也打算就算數。但阿康三日後再找她，表示當日他有偷偷拍片，還透過手機傳了一張她整理校服的截圖，及一段她呻吟聲的聲帶。至此她開始感到不妥。之後阿康又傳了一個談論性話題的組群給她看，表示不會把影片傳到性組群，「要放都放去起底組先」，叫她「諗下點阻止我放出去」，又說期望她會「乖乖哋」。她為此找社工商量，並在21日決定報警。

據控方指，X所講的阿康就是本案被告。警方在4月22日將被告拘捕，他被捕後表示有付錢給X，否認強姦。他錄口供時稱X向他自稱16歲，他問X可否性交，X不置可否，但之後他又改口說X表明願意。不過當他做時X表示感到不舒服，所以並無進入。