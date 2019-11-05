前助理經理涉呃紡織公司25萬元　判囚7個月

廉政公署早前落案起訴一名紡織公司前助理經理，控告他沒有向資方申報，而向其私下擁有公司購買價值約25萬港元的辦公室物資及機械零件。被告今早(5日)在西九龍裁判法院被判入獄7個月。

被告李少鵬(54歲)，為正興紡織印染廠有限公司(正興)前助理行政經理，早前承認8項罪名，即7項欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條；及1項企圖欺詐，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條及《刑事罪行條例》第159G(1)條。主任裁判官羅德泉判刑時表示，被告有計劃地進行詐騙勾當，罪行違反誠信。量刑起點為監禁12個月，考慮到被告認罪及有悔意，將刑期扣減到7個月。

廉署早前接獲貪污投訴，控罪指被告於2000年1月28日至7月10日期間，向正興提交8張大誠機械工程公司(大誠)的發票，以購置辦公室物資及機械零件，包括印刷紙、電櫃冷氣機及空氣過濾器等。正興向大誠支付該8張發票中7筆共20.3萬港元款項。正興後期發現大誠由被告全資擁有，即停止向大誠支付第8筆總值4.6萬港元款項。被告從未向正興申報自己是大誠的東主，正興於2000年7月31日解僱他。

被告趁2000年11月廉署尚未採取行動前離開香港，並於2018年9月回港時被廉署拘捕。被告在警誡下承認將售予正興貨品的價格抬高以從中獲利，或沒有將正興訂購的貨品送到該公司。