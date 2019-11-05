學校男社工涉姦智障少女　被指曾手指插陰道

一名患有自閉症的輕度智障少女，疑被學校男社工在校內及校外多番淫辱，甚至強姦她。涉案的57歲社工翟光輝，被控非禮、企圖強姦、企圖與精神上無行為能力人士肛交等共19項控罪，他否認全部控罪，案件今午(5日)於高等法院續審。

庭上繼續播放女事主X的會面錄影，X講述去年6月9日被告在義工活動後，駕車載她去屯門食海鮮，出發前在學校社工室內被告已對她攬攬錫錫，吃海鮮後在車上又非禮她，甚至指插她的陰道。她說當時就如「打野戰」般，在停車場遇到保安巡邏就駛上兩層，再遇到路人經過就駛到郊野公園。

X又向警方表示被告不時送她禮物，包括哨子、帽、淋浴露及書包等，甚至不時給她錢，直至2018年7月他被學校解僱為止。被告叫她儲起那些錢，她本拒絕：「我話唔使呀，我有錢呀，但佢夾硬塞(錢)比我。」

錄影中警方又播放片段，顯示X跟母親及胞姊談及與被告的關係，當X母親得知X跟被告拖手、摸大髀時，反應甚大：「嘩！你點解唔話畀媽媽咪聽㗎？你講真㗎？摸你大髀呀？有無錫你呀？」當X說：「好嚴重嘅都有⋯⋯」，X母及胞姊甚驚訝：「即係咩意思呀？你唔好立亂講喎，係真先好講喎」。X吞吞吐吐：「我開頭都唔知㗎，後尾先知係犯法嘅事」。

警方亦向X出示一本記事簿，X說她有將部分的事寫在簿上，並寫「發生性侵犯，不當行為，我感到太過分，唔舒服」等字眼。警方又見她寫上「男女朋友」，問她怎樣看與被告的關係，X坦言：「我唔想拍拖，但佢想拍拖」。