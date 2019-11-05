修例風波：港人對政府維持經濟繁榮滿意度　創03年來新低

反修例風波仍未平息，社會上對政府的處理手法不滿。

持續近5個月的反修例風波仍未平息，社會陷入動盪，特區政府不時被批評處理風波手法有問題，以致未能紓解民怨。香港民意研究所今午(5日)公布的最新調查顯示，市民對於政府維持經濟繁榮表現的滿意率淨值為負71個百分點，創2003年以來的新低。

香港民意研究所於上月24日至28日，電話訪問超過500人，最新民調顯示，政府於改善民生表現方面，多達72%受訪者表示不滿，只有15%表示滿意，7成人對政府推行民主步伐表示不滿，15%稱滿意；有關維護人權自由表現，67%表示不滿，22%表示滿意；至於處理與中央政府關係，6成人表示不滿，僅17%表示滿意，這4項的滿意率淨值分別為負44、負39、負35及負74個百分點，創1997年有紀錄以來新低。

值得一提的是，有68%名市民不滿政府維持經濟繁榮表現，只有14%人滿意，滿意率淨值由去年12月進行調查的17%下降至今次的負54個百分點，大幅下跌71%，創2003年7月以來新低。

另外，民意研究所亦於上月30日至今月1日，電話訪問了1035名市民，詢問港人是否贊成警隊數月來出現濫捕、失控等不專業行為，結果有67%人表示支持，24.2%反對，64.3%人贊成社會上有意見認為如果政府不能保障香港人權，港人應向國際社會求助，25.7%表示反對。

香港中文大學政治與行政學系副教授黃偉豪說，從民調數字反映和管治角度而言，政府團隊現時正面對一個不可管治的局面，已明顯步入「後林鄭月娥年代」，黃又認為，整頓警隊以穩定局勢，是政府最低成本的做法。