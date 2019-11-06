訛稱17港元買手機　假連結誘付款　本集團報警處理

「犯東方者，實捉到你」。東方報業集團（下稱「東方」）自去年起先後多次發現網上流傳一個冒充東方網站《on.cc東網》的網站涉行騙，去年已有市民中招，近日再有至少3名讀者不慎被騙。有關網站以推廣活動作招徠，聲稱可透過網站內容的連結，用9港元或17港元購買手機，懷疑藉此騙取市民金錢。有見事態嚴重，東方得悉事件後即報警處理，並發出嚴正聲明，嚴厲譴責有關冒充行為，澄清有關網站與東方全無關連，從無發布過任何相關內容，市民要提高警覺，切勿誤信。讀者如有任何資料提供，請與東方聯絡，協助緝拿不法之徒。

多名讀者昨日（5日）先後向東方表示，發現相關偽冒網站，部分更在Facebook廣告內出現，聲稱提供低價購買電話優惠，繼而登入冒充《東網》的連結；至少3人被騙。其中1名被騙讀者林先生表示，在網上點擊冒充《東網》的連結，內容聲稱「這就是香港人怎麼用17港幣買到三星Galaxy S10的」，他不虞有詐，按該網站指示輸入了信用卡資料並付款，惟及後才驚悉該偽冒網站與早前「這就是香港人怎麼用1港幣買到三星Galaxy S10的」的偽冒網站相同，認為受騙，昨已報警處理，並向東方求助。另外，讀者賴先生和郭先生亦報稱，分別在Facebook廣告和有關連結，登入相關偽冒網站後，輸入個人資料和信用卡資料，信用卡被分別扣除2及1.9歐元（約17港元），事後驚覺受騙，已聯絡銀行取消有關信用卡。

根據該假冒網站的連結，進入後即顯示一個偽冒《東網》的港澳新聞版面，內容聲稱三星公司及合作夥伴推出的營銷策略，以低出零售價99%出售電話，又言之鑿鑿描述有人已成功購得電話到手，文章內更附有如何購買的方法，提供所謂活動之官方連結，吸引有興趣人士登入另一個頁面，然後輸入電話及電郵地址等。完成輸入資料後再按掣進入另一個頁面，着受害人以有效信用卡付款完成交易。此外，有讀者亦揭發假冒《東網》網站聲稱購買蘋果電話優惠，內容聲稱「這就是香港人只用HK$9便能獲得全新蘋果iPhoneXS的方法」。

事實上，東方近年多次發現有相關偽冒《東網》的網站。對上一次是10月底，有讀者以電郵向東方反映，發現有一個偽冒《東網》的網站，版面與《東網》「一模一樣」，但版面內所有按鈕都不能連至新聞內容，希望東方能盡快澄清，免有人誤墮陷阱。

雖然該冒充網站的版面抄足《東網》的格式，但內裏所有可按入瀏覽新聞的位置，其實並無連結真正的新聞內容，全部都連接到所謂購買電話的版面。冒充網站的底部雖顯示聲稱是「最新FACEBOOK評價」的留言，但真正《東網》的版面，該位置是顯示最高瀏覽的新聞或相關新聞，根本沒有相關供留言的位置。

而在去年9月和今年9月亦曾出現雷同的假網站，涉騙手法亦同出一轍，而去年有市民按該假網站的指示照做，按照有關頁面聲稱的內容付款，之後理應會收到確認電郵，但該市民一直未有收到，分別致電東方和三星查詢才知受騙。

東方嚴正聲明與該網站絕無任何關係或連繫，並對是次冒充行為予以嚴厲譴責。東方早前已報警處理，並會保留一切法律追究權利。讀者如有任何疑問或報料可致電：36003600

查詢。警方發言人表示，接獲報案後，列作行騙案處理，交由大埔警區重案組跟進。

三星電子香港有限公司（三星）呼籲消費者提高警覺，就近日有虛假網站冒充三星名義訛稱進行產品推廣活動，三星與這些虛假網站並無任何關係，提醒消費者保持警惕，以免被虛假網站騙取金錢以及個人資料。