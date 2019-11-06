修例風波：將軍澳逾500人聚集掟磚　警放催淚彈驅散

【00:31】在尚德邨一帶的防暴警察正上車離開。

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反對修訂《逃犯條例》引發的示威浪潮持續下，政府宣布實施《禁蒙面法》至昨日(5日)一個月，網民昨晚發起「全民V煞日」表達不滿，集合地點為於尖沙咀。九龍公園則也已提早關閉。

在昨晚約11時，大批市民到將軍澳尚德邨及廣明苑聲援墮樓的科大學生，大約500人聚集，不少人向住尚德停車場內的防暴警察，高叫「解散警隊」、「血債血償」等口號，另有人將磚頭掟出路面，警方舉藍旗警告，並施放催淚彈驅散。

另在昨晚8時許，約2000人參與集會，期間有人宣讀宣言，內容包括有權戴口罩以及追究警暴，宣讀完畢後，示威者高叫口號，然後步行往尖沙咀方向，期間走出行人路，沿金馬倫道往彌敦道，彌敦道清真寺對開行車線封閉。其後有人於彌敦道及堪富利士道設置路障堵路，有人於彌敦道及堪富利士道設置路障堵路。約一小時後，警方水炮車及「銳武」裝甲車於香港理工大學附近驅散人群，水炮車一度射水。防暴警制服2人。

警方表示有大量示威者佔據尖沙咀彌敦道、漆咸道南及柯士甸道交界一帶行車線，以雜物設置路障堵路，造成交通嚴重阻塞。部分蒙面示威者更破壞商店及打破店舖玻璃。警方警告示威者立刻停止違法行為，並已展開驅散行動，包括使用人群管理特別用途車，驅散示威者。