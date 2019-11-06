東方日報A2：學者批政府內亂 司長卸責空談止暴

署理行政長官張建宗昨日在行政會議前表示，對於有公務員參與近幾個月的反對修訂《逃犯條例》違法示威活動被捕感到遺憾，並指公務員應不偏不倚、保持中立，參加與政治議題有關的活動更要小心。有學者批評，張身為公務員的「第二把交椅」，其說法是推卸責任，促張應根據現行的公務員守則，對違反紀律的公務員作出處分。有時事評論員更指，政府處理不了「任性」的香港電台，其他公務員自然愈來愈猖狂。

張建宗昨早證實來自禮賓處的公務員於上月三十一日在示威活動中被拘捕，該名公務員隸屬政務司司長轄下，但並非屬於司長私人辦公室。張指出，市民對公務員有期望，過去幾個月有小部分公務員因參與示威活動被捕，對此感到遺憾。他認為，公務員有權在公餘時間參與宗教之類的集會活動，但若涉及政治的集會時取向就要小心，因為公務員不應跟政府對着幹，否則會給予一個壞印象。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，張建宗只澄清該名被捕文書助理並非隸屬他的私人辦公室，是推卸責任。他指張身為「第二把交椅」，對於有下屬作出違法行為，張理應責無旁貸。對於上周有消防員和警員就催淚彈射中消防車起衝突，陳指畫面難看，紀律部隊應該互相合作，可惜政府卻選擇大事化小，小事化無，陳認為政府應嚴正處理有關問題。

早前亦有公務員集會反對政府，陳指這顯示張在團結公務員方面束手無策，既然張認為公務員不應和政府對着幹，便應提醒或處分違反紀律的公務員。陳又指，張只呼籲公務員參與政治集會要小心，因為有機會造成爭議，卻不提出改善建議。陳認為，無論是針對公務員參與政治活動，或是紀律部隊之間的紛爭，張都應提出政策解決，而張必須承認自己的疏忽，並需要問責。

時事評論員陳雲生表示，香港自殖民地時代便講求公務員政治中立，而公務員和政府對着幹並非近月才發生，而是回歸以來一直存在的問題，惟張建宗現在才提出問題實在太遲，又沒有解釋要怎樣處理。他指，在眾多公務機構中，香港電台是最任性，政府連香港電台也處理不了，其他公務員自然愈來愈猖狂。他又稱，早在五年前違法佔領行動（佔中），已有在政府總部出入的公務員把黃絲帶掛在胸前，是政治立場的展示；而過去亦有公務員曾公開支持泛民主派，他認為公務員以公職人員身份公開表達政見，會對市民造成影響。

政府指過去周末出現很多暴力示威，對有市民受到嚴重傷害感到傷心，亦對科技大學同學和其他傷者表示深切慰問，指現時政見不同的人甚至以私了解決紛爭，強調暴力只會滋生更多暴力，不能解決問題。政府又指，最近集會都演變成極端暴行，呼籲市民遠離暴力場合，不要令警方產生不必要誤會，強調政府會繼續依法遏止暴力，希望社會盡快能夠恢復平靜。

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