綠色先鋒：「衣」舊時尚　以物換物減少多餘消費

速食時裝文化盛行，作為購物天堂的香港更甚，大型服裝連鎖店的產品幾乎日日新款，市民可輕易買到時尚新衣。但過度消費為堆填區增加不少負荷，「即使有件衫你依家好鍾意，極其量都係着1、2年就未必再鍾意，或者質量太差，就會丟棄咗佢，好唔環保。」因此，有團體舉辦二手衫交換活動，製作流動衣櫥，為市民提供另類「購物」體驗。

參加活動的市民可以在現場挑選10件衣物帶回家，長裙、恤衫等款式繁多，任君選擇。市民不必付款，但須簽署約章，承諾未來1年棄買新衫，才符合參加條件。作出承諾的黃小姐坦言，實踐有難度，「對香港人嚟講其實幾難，不過我覺得習慣改變之後就冇問題！」她又指，市面上的衣服太多選擇，定價又低，容易吸引人消費，但只要改變自己的想法，多接觸二手衫轉讓或買賣，「就可以為環保出一分力，又可以慳錢。」

「香港人買嘢太方便，當你隨手可得，就冇諗到呢個行為對環境嘅影響有幾大。」另一位參加者梁小姐最近開始發掘二手衫，「一直都有買好多大型服裝連鎖店嘅衫，覺得好唔環保，同時，我發現二手衫好特別，每一件都有佢嘅記憶喺裏面，唔應該被當係垃圾，對於其他人嚟講可能係寶。」她笑稱，自己喜歡挑戰比較舊的款式，「如果識襯嘅話，都可以有全新感覺。」

今次活動的二手衣物由本地換物平台「JupYeah執嘢」提供，創辦人尹一庭表示，依然有一部分香港人抗拒二手衫，對於其質素及衞生尤其關注，但情況已逐步改善，「我覺得呢幾年大眾對二手衫嘅接受程度高咗，但都要有多啲機會畀大家接觸，我哋盡量會處理得乾淨，展示得好啲，先可以吸引到更多人。」城市人注重形象，每季購入新衣已是例行公事，尹希望活動可以引起更多反思，「至少每次買新衫前，都諗吓二手衫嘅可能性，以物換物，減少多餘消費。」

今次的活動於中環碼頭的公共空間舉行，主辦活動的本地設計創意團隊KaCaMa Design Lab成員陳少華表示，環保是可持續發展的要素，同時善用公共空間去宣揚這些議題，可接觸到更多市民。他特意為活動製造可以展示二手衣物的流動衣櫃，「呢個衣櫃有好多空間展示啲衫同飾物，可以堆疊或者掛起，展示得好啲都會令啲衫吸引啲。」他又謂，使用了可以分解的天然木材製作衣櫃，希望可以到更加地區與市民「交換衣櫃」。

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