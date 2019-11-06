探射燈：獨居長者跌倒致死　失蹤無人理

面對人口老化，政府提倡「居家安老」，惟相關政策欠奉。新一份施政報告提出，於「長者社區照顧服務券試驗計劃」下增加1000張服務券，及於「綜合家居照顧服務（體弱個案）」下增加3000個服務名額，惟只有被評定為身體機能中度或嚴重缺損的長者才合乎資格，難以惠及一般基層長者。

周婆婆為獨居長者，居於藍田平田邨，現年83歲，患有坐骨神經痛、膝痛、高血壓、糖尿病等。去年她從床上倒地，幸沒有大礙，遂安裝床欄及扶手，「跌完個心好慌，一暈就冇㗎喇，好多獨居長者因跌倒失救而死，要聞到味先被發現。」

周曾向房署申請加裝扶手，惟對方未有積極處理，最終由社工安排職業治療師才受理。惟床欄、浴椅等設備不屬免費改裝工程範圍，住戶需自費加裝，她最終使用醫療券支付有關費用。她慨嘆，過往有同為獨居長者的街坊失約，擔心下向房署職員求助，但有關職員未有跟進，最終由她聯絡該長者親友，才發現該長者已於家中離世。

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