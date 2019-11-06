探射燈：社福機構資源緊絀　倡納入政策

家居扶手由職業治療師根據每位長者的需求而設。

長者因下肢乏力，如廁所未設扶手，如廁時一般只以洗手盆等物件借力，惟台灣曾有人因借力導致洗手盆爆裂，碎片傷及動脈及神經線等，險失血過多致死。有職業治療師提醒，長者起身「腳軟」，壓向扶手的重量或逾50公斤，洗手盆、吸盤式扶手等未必夠力承托。

「有長者搵屋企人或水電師傅安裝，師傅有技術，但未必知安裝位置、長者身體狀況、家居風險。」註冊職業治療師劉志豪指，因長者雙腳無力，起身有困難，容易於洗手間跌倒，另外進出房間亦可能遭門檻絆倒，因此一般會於相關位置安裝扶手。

一般長者於意外後入院或覆診時，才獲轉介至職業治療師，劉直指有關安排「違背原意」。他表示，現時靠社區組織主動安排職業治療師，為有需要長者改善家居安全，惟該些組織資源有限，建議政府將有關安排納入政策，長遠減低醫療開支，「例如新開嘅康健中心可以幫手識別易跌長者，或由福利制度入手，資助有關工程費用。」

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