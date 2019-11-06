探射燈：房署居家安老淪口號　「等你跌完先防跌」

本港每年約有30萬長者曾經跌倒，嚴重甚至致死。雖然政府提倡「居家安老」，房屋署聲稱公屋長者住戶毋須轉介，可獲免費加裝浴室扶手等防跌設備。但獨居長者指房署要求醫護轉介才進行改裝工程，曾多次跌倒後幸得社區組織安排職業治療師，才獲加裝扶手；有長者因難於家中洗澡，寧願到體育館洗澡。立法會議員批評房署安排混亂，關注團體批評申請手續繁複，建議政府主動識別高跌倒風險長者並提供協助。

獨居長者羅婆婆現年72歲，患有坐骨神經痛多年，平衡力差容易跌倒。其位於觀塘彩福邨的單位，因未安裝扶手，她每次如廁均需以洗手盆借力站立；加上浴室面積窄小，環境又濕，她難於家中洗澡，故去年起寧願隔數天到體育館洗澡。

近年房委會免費為長者及傷健人士於浴室安裝扶手及把浴缸改裝成淋浴間，運輸及房屋局局長早前亦表明有關工程毋須醫護人員、職業治療師、物理治療師或社工轉介。

不過，不少屋邨長者住戶卻指房署「講一套、做一套」，往往出事後，經醫院安排職業治療師上門評估及轉介，才會免費進行改裝工程，而且工程涵蓋範圍狹窄。78歲的譚婆婆獨居於藍田平田邨，2014年她於家中跌倒，導致左手及左腳骨斷裂，出院後醫院曾派人上門評估，並於浴室加裝扶手及浴椅。惟她仍多次跌倒，坦言只在浴室加裝防跌設備並不足夠，其後她獲社區組織協助，找職業治療師上門評估，再轉介房署進行工程，將原有木門改裝成摺門，以及加裝門邊扶手。

香港社區組織協會社區組織幹事連瑋翹指，申請改裝工程手續繁複，需先輪候骨科門診，獲轉介職業治療師並上門評估後，房署才會替住戶進行工程。他建議政府主動為長者評估跌倒風險，資助家居改裝工程及購買防跌用品，預防長者跌倒。

立法會議員李國麟指，現時房署為長者住戶免費改裝的工程範圍模糊不清，雖然扶手安裝的位置、高度等需職業治療師專業判斷，惟長者不能直接向職業治療師求診，加上公營服務輪候時間長，故現時大部分長者只好透過社區組織或區議員協助。

房署發言人表示，房委會有一套既定政策，為居住於公屋單位的長者及傷健人士進行單位改裝或調適工程，有需要人士可向相關的屋邨辦事處提出申請。至於其他改裝工程，房委會會按個別個案的實際需要，決定是否需要徵詢醫務人員或職業治療師或物理治療師的意見。

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