網民熱話：母女巴士睡姿好架勢 　「飛象過河」伸腳出通道

父母身教十分重要，否則子女隨時「有樣學樣」。近日一對母女搭巴士時「大覺瞓」，但睡姿就非常誇張，母親搭着椅背，女孩半身睡在媽媽懷抱，但腳部就托起伸出通道，令站在通道的乘客都要避之則吉，最終惹來網民狠批，「一家大細無家教」。

網民Yukfun Wu‎日前在Facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」上載一張照片，照片所見，一對母女在巴士下層熟睡，其中身穿校服、相信是小學生的女孩躺在母親懷中，左腳托在手把上，鞋底向着通道位置，至於其母，睡姿亦不遑多讓，一手搭在椅背上。二人睡相不止礙眼，更影響當時在通道站立的乘客，加上通道走廊另一邊亦有人擺放行李箱，令站立空間「窄上加窄」。

坐在兩母女對面的網民直指該名母親，「踩咗我多次，望住我，我又望住佢，冇道歉」，又指女孩「未瞓前，隻腳擺來擺去...每個乘客行過都要就佢隻腳」。

不少網民亦「睇唔過眼」，諷刺該名母親「太好家教」，不過亦有人替女孩可憐，「睇住個妹妹要生於呢種家庭，真是好心傷」、「點可以瞓成咁？好冇儀態」。

網民有話說：

Yoyo Yiu：無家教，瞓就返屋企瞓

KarKar Wu：呢啲係真正公眾地方行為不檢

Yasu Johanna：唔識教就咪生啦

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