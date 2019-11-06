立會工務小組通過活化觀塘翠屏河　智能水閘造價5800萬元

立法會工務小組委員會今早(6日)舉行會議，討論活化觀塘翠屏河、臨華街遊樂場及其鄰近範圍改善工程，分別涉款逾17.6億港元及1.4億港元。最終活化翠屏河工程獲14票贊成、0票反對和2票棄權下獲得通過，臨華街遊樂場及其鄰近範圍改善工程在12名委員舉手贊成，無人反對或棄權下獲通過。

有民主派議員在會上提出，希望署方解釋造價涉5800萬港元智能水閘的最大功效，因為涉及購買特別組件，會令智能水閘跟非智能或一般水閘的造價有所不同，又詢問使用水閘後，能否顯示水位的高低位。

議員陳志全則提出規程問題，要求將兩項工程分開表決，委員會主席盧偉國獲政府官員同意後批准。陳亦要求這兩項工程獲贊成通過後，在財務委員會上分開表決。

渠務署署長盧國華回應指，由於翠屏河受潮漲和潮退影響，水位的最低及最高幅度分別為0.2和2.5米，當水位處於最低潮時，河流上游大部分地方會比較乾涸，智能水閘可在低潮時升高，將水流入，使河流仍然有水，以維持水生物生長。他續說，水閘是其中一個為河道保留水分的設施，而基於排洪能力的考慮，署方會把河床挖深200至700毫米，確保河道有足夠的排洪能力。