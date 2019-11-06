修例風波：官媒指激進分子毀道德底線　止暴制亂關乎繁榮穩定

香港反修例風波已持續近5個月，官媒周三（6日）再發表評論文章，批評激進暴力分子完全突破法律底線、道德底線、人性底線，對香港的法治秩序、人身安全、社會倫理、經濟民生和國際形象造成嚴重破壞，並強調止暴制亂、恢復秩序關乎到香港繁榮穩定的大局，以及700萬市民的福祉。

文章稱，暴力橫行、法治不彰是香港最大的危險，而反暴力、護法治、保安寧、促發展則是香港最大的民意，因此不懼反對派造謠污衊、不被黑色恐怖所嚇倒而挺身制暴的建設力量，是當之無愧的家園守護者、法治維護者，並提到只有依法制止和懲治暴力活動，才能維護全體香港市民免受暴力威脅的自由，讓反對派禍港亂港的算盤落空。

該文又指，法治之繩不可鬆，法治之網不可漏，法治之劍不可鈍，倘違法不被懲處，法律就會失去威嚴，法治也必蕩然無存，因此堅決支持港府、司法機構等依法採取所有必要措施制止和懲治暴力犯罪分子，對暴力違法行為絕不手軟、姑息；並稱希望香港市民別對暴力麻木，不要讓暴力成為生活一部分，強調這是廣大市民的心聲，更是所有人的福祉。