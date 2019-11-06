修例風波：港鐵145個車站遭破壞　逾千幅玻璃損毀

反修例示威持續近5個月，發生多場大型衝突事件。保安局今(6日)書面回應立法會提問時，就近月香港鐵路車站設施遭大規模破壞的具體情況。截至上月29日，在93個港鐵車站及68個輕鐵車站之中，累計有85個港鐵車站及60個輕鐵站先後受破壞，大量設施損毀，包括出入閘機遭破壞約1600次、售票機、八達通增值機及查閱機及客務中心設備960次、輕鐵月台八達通收費器915次、閉路電視鏡頭約1100次、扶手電梯75次、升降機約50次、車站出入口玻璃幕牆約1060次及車站出入口捲閘130次。

至於其他設施方面，該局指自今年6月以來截至10月底，全港一共約有460組交通燈，先後遭約850次人為破壞或干擾、40盞路燈被破壞、4.56萬米路旁欄杆被拆除及約2900平方米的行人路路磚被拆走。食物環境衞生署約有670個廢屑箱遭破壞，而路政署亦有超過900個臨時膠護欄和1500個水馬遺失。在這段期間，由路政署負責維修或重置的設施所涉及的費用超過1000萬港元，而食環署重置廢屑箱的費用則約為56萬港元。

該局續稱，截至10月底，共有超過300條專營巴士路線、超過300條專線小巴路線及所有電車路線曾受影響而需改道或停駛。政府並無備存受影響人次的分項資料，但根據運輸署最新的交通運輸資料月報的數據，專營巴士、專線小巴及電車的每日平均乘客量分別由今年5月的418萬人次、151萬人次及15.8萬人次，下跌至今年8月的390萬人次、149萬 人次及12.7萬人次，跌幅分別為6.6%、1.5%及19.3%。

另外，自6月至今，康樂及文化事務署轄下的康樂場地因受遊行示威活動影響，累計臨時關閉超過1900次；文化場地亦因有關情況及安全考慮而臨時關閉超過500次。