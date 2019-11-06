修例風波：司法機構稱依法處理所有搜查令申請

司法機構稱根據既定的法律框架，裁判官的決定可被司法覆核。

反修例風波持續至今近5個月，有傳警方曾在辦公室時間外，致電多名當值裁判官欲申請緊急搜查手令，惟對方沒有接聽、掛斷電話或拒絕發出。政務司司長今(6日)書面回應立法會提問，指現時司法機構有4位裁判官會被編入每星期輪替一次的當值表，負責處理非辦公時間的搜查令申請。

根據司法機構回應，今年9月23日至10月7日當值期間，在6個非工作天內共批出52個搜查令；10月8日至20日的4個非工作天內共批出18個搜查令。司法機構強調所有裁判官均會基於提出申請的個別警務人員所呈交的事實和細節，嚴格依照法律處理搜查令申請，而在辦公時間內提出的申請中，會考慮有關申請的急切性理由。

司法機構續稱，根據既定的法律框架，裁判官的決定可被司法覆核，認為在現行法律框架以外另立機制，處理對申請搜查令結果的任何不滿並不合適。

根據資料，有消息指警方上月6日向在假期輪班的裁判官，申請搜查上月4日在元朗被警員用佩槍射傷大腿的14歲學生寓所，惟部分裁判官沒接電話、部分掛斷電話，亦有人稱無急切性拒絕簽署。