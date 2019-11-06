議員憂人臉辨識違私隱　政府指個人資料有條例保障

人臉辨識技術近年獲廣泛應用，但社會擔心會侵犯個人私隱。立法會資訊科技界議員莫乃光今(6日)向政制及內地事務局，問及香港使用人臉及影像辨識技術的情況。該局回覆指，目前警務處、入境事務處、機場管理局均有使用相關技術，強調生物辨識資料屬個人資料，受《私隱條例》保障，政府部門在使用資料時必須符合條例。

該局提到，警方的「自動車牌識別系統」是用作讓交通執法人員偵測涉及4類交通違例事項的車輛，包括未領牌照車輛、登記車主被取消駕駛資格的車輛、登記車主有未執行的交通拘捕令的車輛和被盜車輛，警務人員會截停有關車輛作進一步調查。所收集的資料不會用於偵測該4類交通違例事項以外的用途，包括不會收集在道路上被查閱車輛的位置及車主的資料。

另外，警方在刑事調查的過程中，會按既定程序在合法可行的情況下，向其他部門或海外執法機關索取任何資料，警方會嚴格遵守《私隱條例》的規定，所取得的資料只會用作偵查及防止罪行之用，當沒有必要為相關目的使用個人資料時，資料會於合理時間內被銷毀。

至於入境處採用的容貌識別技術，主要用作核實旅客、身份證申請人或特區護照申請人的身份，存取資料的程序同樣按《私隱條例》進行。所有系統承辦商人員均不會接觸或處理旅客或申請人的資料。該局強調，生物辨識資料被視為《私隱條例》下的個人資料，受條例規管，對公私營機構及政府部門均具約束力。