修例風波：警收3宗新屋嶺投訴　保安局指不涉性侵犯

警方曾4度使用位於文錦渡的新屋嶺扣留中心羈留反修例示威者，惹來極大爭議，招來多宗投訴。保安局局長李家超今日(6日)出席立法會會議回應議員口頭質詢時表示，投訴警察課截至上月31日共收到3宗涉及新屋嶺扣留中心的投訴，但當中不涉性侵犯羈留人士。

議員陳淑莊表示，政府於9月底宣布停用新屋嶺扣留中心，但當中仍有多宗疑問，而政府一直聲稱因大量拘捕人士作解釋，認為政府至少要交代何人決定使用新屋嶺扣留中心。

議員邵家臻則稱，有被捕人士透露有警員提及「新屋嶺」、「雞姦」等字眼，又引述有民調顯示一半受訪者對警隊信任度為零，詢問政府會否安排議員實地視察新屋嶺扣留中心及其他扣留中心，以釋除公眾疑慮。議員蔣麗芸則提出，曾有女生指控不止一人遭受性暴力等指控，詢問警方有否作出跟進及接觸相關人士，清楚了解事件。

李家超表示，新屋嶺扣留中心的設施、整體保安、對被羈留人士權利等關顧與一般羈留中心相若，符合保障人權基本要求，4個羈留倉可容納約200名羈留人士，當中共有16個羈留室，每間設有石床及廁所，亦有冷氣供應，與一般羈留室設計相符。然而，被問到新屋嶺扣留中心有否設有閉路電視時，李才透露使用期間沒設有閉路電視，直至10月才安裝。

李續指，新屋嶺扣留中心面積較大，可容納較多羈留人士，過去一共羈留182名與修例相關公眾活動的人士，年齡界乎14至62歲。此外，8月11至13日期間的53名經新屋嶺扣留中心處理的被捕人士，共有30人聲稱要醫療診治，當中有10人抵達時已報稱受傷。