收集6萬項生態數據　觀鳥會製鳥聲地圖聞啼知雀類

常說眼睛看地球，但原來靠聲音也可了解世界。香港觀鳥會與浸會大學合作花了16個月，聯合推出全港首個生態聲音互動地圖網站「香港自然蹤跡」。該網站收錄超過6萬項本地生態數據，包括雀鳥叫聲、分布、物種及數量，可透過特別的聲音了解不同地區中生活的各類物種，幫助大眾深入認識香港自然生態。

香港面積雖小，但生物多樣性非常豐富，擁有超過550種雀鳥及57種陸上哺乳動物等。有份設計網站的香港觀鳥會助理經理陳燕明表示，以往多以紙本記錄香港雀鳥的資料，但在大自然環境中，市民經常聽到鳥聲卻不知道牠們是哪種類，故此觀鳥會3年前開始收集在港不同主要生態包括樹林、濕地、農田及市區等不同鳥類的聲音，而今次再結合地理資訊，將不同鳥類的聲音配合鳥類的科研數據，建構一個互動地圖和鳥類生物多樣性資料庫，市民於聲音地圖上隨意點入不同地區，則可顯示該區所擁有的鳥類品種及其特性，讓市民以不同感官辨認鳥類。

此外，與「香港自然蹤跡」網站相關的展覽將會由即日起至11月20日，於香港浸會大學區樹洪紀念圖書館3樓大堂舉行，開放時間為早上9時至晚上9時，歡迎公眾人士前往參觀。