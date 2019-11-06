野戰迷被殺案 證人指曾聽到有人將刀及鐵通棄山

20歲「Wargame小子」疑遭其他「戰友」在五桂山殺害，警方事後在該處發現死者的屍首並拘捕多名涉案的死者戰友。其中2名被指有份殺人的戰友事後被控謀殺罪，兩人均否認控罪，其中1人亦同時否認意圖妨礙司法公正罪，案件今(6日)在高院續審。控方傳召曾與被告一同玩Wargame的「野戰友」作供，並指案發後與被告等一同玩Wargame時，曾聽到有人提及「廿刀八棍」及「有人將一支手指咁長嘅刀及鐵通掉落山」。

控罪指，被告嚴汝衡(29歲，Martin)及周正賢(23歲，Benard)於2017年5月28日，在香港連同黃朗祺(貓仔)謀殺郭葦諾(20歲，Bosco)。另一控罪則指嚴與黃暐浩(Jack)一同意圖妨礙司法公正，致使死者在其電話的資料被移走或刪除。

該名「野戰友」李更堯今在庭上表示，他於案發前已認識貓仔(黃朗祺)及Jack(黃暐浩)2名被告，且會一同玩Wargame。李指，2017年5月28日(案發當日)下午2時許，他與4人及其他人一同在大角咀「幻之銃」Wargame場玩，他記得期間2名被告的其中一人曾提過「廿刀八棍」，但沒有再解釋，亦有人問過如何設定iPhone的資料。其後他們到一間餐廳時，當中有人曾講過「有人將一支手指咁長嘅刀及鐵通掉落山」，他記得是2名被告或貓仔其中1人說過。

另外，李指於2017年5月曾是WhatsApp群組「午夜郊遊群」的成員之一，而首被告嚴汝衡都是該群組成員。