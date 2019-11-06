藥坊藥店藥妝毋須領牌無王管　食衞局指靠公眾教育

坊間有不少零售店舖打着藥坊、藥店及藥妝的旗號經營，食物及衞生局局長陳肇始今日(6日)回覆立法會議員陳凱欣提問會否考慮修訂法例，加強規管藥店，包括禁止使用含「藥」字的中文名稱時表示，經營不含受管制藥物成分的註冊藥劑製品的零售商，不需領有「獲授權毒藥銷售」(藥房)牌照或「列載毒藥銷售商」(藥行)牌照，衞生署沒有這類處所的數目，該署仍會按現行法例監管相關藥物零售商及持續進行公眾教育。

陳肇始指，截至今年9月底，香港共有665間有「獲授權毒藥銷售」牌照的藥房，以及4299間持有「列載毒藥銷售商」牌照的藥行。今年首9個月分別向藥房及藥行進行759次及5538次巡查，進行3036次及2460次試買「放蛇」行動，分別有10宗及6宗定罪個案，共有7間其他處所被定罪，為近5年新高；去年全年巡查藥房及藥行次數分別有1212次及7814次，放蛇次數分別有4194次3350次，定罪個案有14宗及5宗。

陳凱欣提問指，有藥劑師反映，中文名稱包含藥坊、藥店及藥妝等詞語的零售店舖近年成行成市，名稱容易令市民和遊客以為獲授權售賣受管制藥劑製品，消費者權益欠缺保障，政府會否考慮修例加強規管藥店。

陳肇始回覆指，衞生署若收到情報顯示有零售商涉嫌違法展示屬訂明式樣的「獲授權毒藥銷售商」標識，會即時展開調查，並在有需要時與警務處或海關展開聯合行動，以應對愈來愈多零售處所從事藥物銷售的業務。

陳續指，衞生署已加強宣傳和教育工作，提高公眾對不同類型的零售商認識，亦已印製逾1萬份教育小冊子，通過香港旅遊發展局、香港旅遊業議會派發予來港旅客，並在海、空各管制站派發予來港人士。