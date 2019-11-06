修例風波：警促刪影響聲譽貼文　議員嘲會否引入防火長城

莫乃光指警方要求移除影響警隊聲譽的貼文，是濫權及影響言論自由。

近月互聯網有不少虛假或煽動他人使用暴力的訊息，而現時法例未能完全規管相關行為。有建制派議員稱部分國家已訂立打擊在網上發布虛假及危害公共安全訊息的法例，稱香港亦需要訂立相關法例，又指有人製造虛假訊息帶來暴力行為，希望政府成立專項研究，盡快制訂新法律，針對製造傳播虛假訊息的行為。

立法會議員莫乃光指，律政司司長鄭若驊成功向法庭取得禁制令是繞過法例的行為，稱現時禁制令的內容不清晰及範圍過大，令業界和市民擔心受到牽連。他又指警方最近發信去社交媒體，要求移除部分影響警隊聲譽的貼文，質疑警方濫權及影響言論自由，並稱保安局申請的禁制令是惡法，質疑會否引入「中國式防火長城」。

保安局局長李家超表示，根據《基本法》市民有言論自由，但自由並非絕對。他稱大部分現實世界的法例均適用於互聯網，任何鼓吹煽動他人犯法或網絡欺凌活動，只要涉及刑事罪行都會受到規管。他指頒布禁制令是謹慎、嚴肅、符合法治精神的行為，其他不合理的描述，對法治精神未必有建設性。

李又稱政府對立法持開放、積極態度，將會審視及參考外國法律及考慮其適用性，但表示有關問題需要在有效打擊罪行和自由開放使用互聯網中取得平衡，因議題具有爭議性，整體研究需參考法律改革委員會的意見。