修例風波：依賴院校自主處理衝擊事件　楊潤雄被轟乜都唔做

持續接近5個月因修訂《逃犯條例》所引起的示威浪潮中不乏大專生的身影，就校園暴力、政治入侵校園等問題，教育局局長楊潤雄今日(6日)到立法會回應議員質詢時，指大專院校有獨立自主機制負責處理校內事務，遭議員炮轟「乜都唔做」。

議員張國鈞指出，過去校園所發生的並非衝突而是衝擊，如學生要求校方一同支持其校外行為、一同譴責警方，否則不容許校長離開，又迫使持不同政見的師生噤聲。他批評校長都「自身難保」，難以依靠院校自主去保障不同政見的師生權益及人身安全。

議員謝偉銓提及，去年10月曾向教育局詢問如何應對漸趨嚴重的校園暴力行為，而楊今次回應指依賴院校自主，予人感覺「乜都唔做，乜都院校做」，他認為教育局責無旁貸，需要跟進院校的不善之處，提出指導及糾正。

楊表示，必須尊重大專院校作為獨立自主機構，行政上有獨立行使權力，亦有其處理學術上的自由，過去曾與八大院校校長及校董會主席溝通，大家都希望學校有平和環境，盡量鼓勵學生作理性討論，避免攻擊，惟每件事件有所不同，須由學校作即時決定。

楊又承認，部分行為如破壞校園設施、侮辱言論等非常過分，但院校需要負責如何教導學生、保障寧靜教育環境等，相信他們正盡力處理與學生間的關係，以及解釋社會事件。他強調要信任院校及校長有能力處理，而大部分學生是理智，願意在學識上追尋進步。