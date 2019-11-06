零售業職前課程唔吸引　新學年僅9人報讀

政府、職業訓練局及香港零售管理協會於2014年合作，推出零售業「職」學創前路先導計劃，惟商務及經濟發展局最新數字顯示，參與計劃的學員人數近年大跌，由2014年開始平均約100人完成課程，下跌至今年9月的只有9人報讀，人數創新低。該局解釋，因中六畢業生整體人數持續下跌，及有其他升學和就業機會，令報讀人數下跌。有立法會議員促請改革課程內容及調高津貼金額。

計劃為中六畢業生提供零售業邊學邊做的培訓，學員每月可獲2000港元政府津貼。該局回覆立法會的文件顯示，計劃第1屆至第3屆基礎文憑合共有303位學員完成課程，2017年開始的第4屆則有30位學員報讀，當中11位學員退學，有19位在今年2月底完成課程。據職訓局向退學學員查詢所得，退學原因包括提早全職投入零售工作或其他行業、轉讀全日制課程、未能同時應付工作和學習的要求，以及其他個人理由。

至於計劃的第5屆及第6屆課程於去年9月及今年9月開課，分別僅24位及9位學員報讀，今年人數更創新低。該局表示，會繼續與職訓局及香港零售管理協會合作，加強宣傳有關課程，並提升課程內容和吸引力，為畢業學員建立清晰的學業和事業發展階梯，冀能有助零售業提升專業服務水平。

提問的勞工界立法會議員陸頌雄認為，學員人數不理想，當局應多方面改善計劃，例如到學校加強推廣，「有啲年輕人可能唔知道計劃」，同時調高每月津貼至最少3000港元，「(金額)4、5年無調整，(2000港元)食飯、搭車都已經唔夠」，又促請該局按年輕人需要及興趣改革課程內容。