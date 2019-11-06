護士病假證明遭傳閱涉侵私隱　公院3年接631宗投訴

醫院管理局職工總會上月底揭露2宗懷疑侵犯員工私隱個案，1名護士的病假證明書在未得其同意下遭傳閱，另有2名醫生被指遭醫院監察巡房時間及診治病人數目。

食物及衞生局局長陳肇始今(6日)書面回覆立法會議員陳沛然提問時表示，就首個案，醫院成立調查小組已建議醫院中央護理部加強內部溝通，亦提醒部門小心處理及存檔涉及個人資料的文件；而第二個案，職員上訴委員會建議管理層在收集相關資料時，應確保有完善的授權過程及文件紀錄。陳續指，醫管局在完成調查後已就調查結果和理由後，透過書面形式回覆2位當事人，但不能公開涉及個別員工投訴個案的詳情。

被問及過去3年醫管局接獲員工投訴數字，陳指2016、2017及2018年，公立醫院分別接獲213宗、213宗及205宗職員投訴，當中有18宗個案按既定的職員投訴及上訴機制上訴至聯網總監、醫院管治委員會或醫管局行政總裁的第二層處理程序，亦有5宗個案上訴至第三層、即醫管局大會轄下的職員上訴委員會，這23宗個案均被裁定上訴不成立。

陳又指，政府無意以立法方式強制僱主與工會進行集體談判，但會鼓勵及推廣僱主和僱員或所屬員工組織，就其僱傭條款進行自願性質的集體談判解決分歧，政府相信僱傭在自願的基礎上，方可進行有意義的協商或談判，促成共識，解決爭議。