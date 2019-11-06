修例風波：屢遇示威　康文署場地逾百活動取消改期

近月的示威衝突令不少文藝活動需要取消或改期，立法會議員馬逢國就政府對受影響藝術團體提供的協助，今日(6日)於會上提出口頭質詢。民政事務局局長劉江華表示，由今年6月至本周日(3日)，康文署轄下場地共84個活動因場地關閉而取消，19個活動改期，另有79個活動主辦單位自行選擇取消及改期。

劉稱，政府全力協助改期的藝團將租金一同轉期，如未能改期則會退回場地租金和相關費用，重申康文署會參考警方公眾安排評估、交通狀況及場地附近環境，決定是否關閉場館。

劉續指，政府由今年10月1日至明年3月31日，為藝團提供租借康文署場地的50%租金減免；政府今年放寬藝團配對機制，愈小型的團體得到愈多資助，除了希望幫助他們渡過今次難關，亦有利他們將來發展。

議員廖長江表示，不少外國藝術團隊因香港局勢混亂而取消來港，詢問政府有否措施爭取外國團隊來港，例如增加保險資助。劉江華回應指會預先和海外團隊溝通，告知他們香港情況，並提供協助，亦有和團體商討保險事宜。

另一名議員陳振英指出，不少團體對閉館安排困惑，有時在同一個地區的場館一個關一個開，詢問劉會否早點通知團體。劉表示如能提早知道會通知團體，但現時示威活動往往非常突然，一小時後的事情都未能預計，關場與否由前線駐場經理決定。議員邵家臻問劉在10月1日前對藝團有何協助，劉指沒有。