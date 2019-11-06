發展局研混合發展150公頃土地　料2021年完成

政府在施政報告提出會檢視超過300幅、佔地300多公頃，並預留作單一公共設施的政府、機構或社區用地，並對未有發展計劃的用地提出具體建議，包括以一地多用模式發展多用途公共設施大樓，以混合模式發展住宅和公共設施等。發展局表示會優先檢視該300多幅土地中較具聯用發展潛力的用地，包括預留作學校、教育服務、社福、公共交通交匯處、文娛或康樂等設施的用地，約佔300多公頃近半，探討以一地多用或混合模式發展的可行性，爭取在2021年中或之前完成檢視這批優先用地。

當局指出，該批用地超過8成位於鄉郊及新市鎮，當中面積較大地塊主要預留作污水處理廠、配水庫、濾水廠、海水化淡廠、區域供冷系統等大型公用設施。此300多公頃中，約120公頃於落實其預留政府、機構或社區用途前，在可行和合適情況下，已暫時用作短期租約停車場、工務工程工地等臨時用途；餘下約200公頃未有經政府安排臨時用途，大多涉及私人土地、或現時仍為斜坡或被植被所覆蓋的未平整土地。

當局續稱，由於位置、面積、周遭環境及用途兼容性等因素，並不預期300多幅用地全部均具備聯用發展潛力，例如預留作醫院、靈灰安置所、水塘、污水處理等涉及超過100公頃用地，基於其性質，未必適合與其他設施共用同一土地。

政府又會邀請市區重建局為非政府機構提供顧問及中介服務，根據初步構思，若非政府機構有意重建其持有土地上的社區設施，並透過重建契機探討一地多用，引入混合住用、教育及社福等用途，可透過新機制向市建局提出。