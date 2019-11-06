政Whats噏：泛民懶懶閒　查峯搶手機會議建制罰坐

民主黨立法會議員許智峯(峯鴿)舊年4月喺立法會大樓內，涉搶去政府女高級行政主任手機，結果惹上官非，終被法庭裁定普通襲擊等3項罪名成立，被判240小時社會服務令及罰款3800港元。雖然官司告一段落，但峯鴿仍未甩身，事關立法會就譴責峯鴿議案成立嘅調查委員會工作未完成。之不過，調委會嘅泛民議員就懶懶閒，缺席今日(6日)嘅會議，搞到調委會嘅建制派要乖乖地坐定定，先夠法定人數開會。

話說調委會今早9時半開會，調委會包括主席麥美娟在內共有7名委員，根據立法會《議事規則》，調委會法定會議人數為5人，今日會議中，兩名泛民議員會計界嘅梁繼昌同法律界嘅郭榮鏗都缺席，結果其餘5名建制派議員都焗住要坐定定開會。

據了解，調委會早前已傳召過立法會保安人員作供，今日係第二次聆訊，就輪到運輸及房屋局局長政治助理符傳富同立法會保安主管作供。聆訊已經去到尾聲，但峯鴿就一直冇影。立法會秘書處稍後會整理證供，預料要到下個月才再開會。如果兩名泛民委員再唔開會，話佢哋唔係想放生峯鴿都冇人信喇！