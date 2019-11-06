修例風波：旅業倡資助市民$120本地遊　助業界有工開

反修例示威嚴重打擊旅遊業，政府推出3輪紓困措施，但未能紓緩業界困境。香港旅遊業工會決定自救，反建議推出「香港人遊香港」計劃，由政府為參加旅行團的香港市民津貼120港元，市民可用最低50港元參加香港一日遊，幫助旅遊業「有工開」之餘，讓市民遊覽香港紓解悶氣。

香港旅遊聯業工會聯會、香港專業導遊總工會、飲食業職工總會、百貨商業僱員總會今日(6日)舉行記者會，向政府建議實施「香港人遊香港」計劃。旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠介紹初步構思，以政府撥款1億港元、每人資助120港元計算，半年可有80萬香港市民受惠，若每團50人，旅行社能組織約1.6萬個團，並一併帶動導遊、旅遊車司機及酒樓食肆等各行業的生計。

旅遊聯業工會聯會秘書長林志挺表示，自反修例風波以來，旅遊業成重災區，旅行團大跌9成、8成導遊無工開、300多間食肆結業；據經濟學家估計，明年農曆新年前，全港可能累積有超過3%中小型企業倒閉，意味逾一萬間公司會「執笠」。他痛斥政府早前對旅遊業的支援金只是虛數，方向及力度都未能有效為業界紓困，工會在上月已與商務及經濟發展局局長邱騰華見面提出建議，昨日(5日)發信予局長，希望政府認真考慮，盡快回應。