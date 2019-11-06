中大指市民對施政報告評30.8分　較去年跌22分

政府上月16日發表施政報告，香港中文大學香港亞太研究所就施政報告訪問了714名市民，結果顯示，以0至100分計，受訪者對施政報告的評分為30.8分，處於不合格水平，更較去年同類調查的52.8分大跌22分。此外，近六成人表示不滿意今年的施政報告，逾八成半受訪者認為，施政報告對解決當前社會衝突是完全沒有幫助或幫助效果很小。

研究所上月22日至28日進行電話訪問，結果顯示，57.8%受訪者表示不滿意施政報告，較去年施政報告調查增加29個百分點，表示滿意的只有11%，較去年跌24.8個百分點，而認為施政報告表現普通的有28.7%。

對於解決當前社會衝突，52%受訪者認為施政報告是完全沒有幫助，認為幫助效果很小的有34.4%，另有9.1%及1.4%的受訪者認為幫助效果頗大及有很大幫助。調查結果亦顯示，66.2%受訪者認為房屋問題與近日香港民怨關聯很小或完全沒關聯。對於施政報告中的房屋及土地供應措施，表示滿意的受訪者佔8.9%，48.4%受訪者就表示不滿意。