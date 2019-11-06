修例風波：有感成效低　調查指性暴力受害人不願報警

修訂《逃犯條例》風波引發連串衝突，有婦女組織進行網上調查，共67名受訪者聲言自己曾在過去數月間遭受性暴力對待，他們當中24人表示事發後「不知如何反應」，分別有22人及20人稱會「大聲呼叫」和「怒目而視」，有11人表示會「假裝若無其事」，惟表示選擇「報警」的受害人僅2人。

負責調查的關注婦女性暴力協會指，有52名受訪者表示，不報警因認為交由警方處理成效不大，分別有38人指是「擔心會被警方反控其他罪名」及「對於警方的執法能力失去信心」，當中更有27人表示，不報案因為「施暴者正是警方或其他執法人員」。

協會續稱，受訪者所聲稱的性暴力事件狀甚嚴重，當中提及的性暴力行為範圍廣泛，但更令人擔心的是，即使遭受性暴力對待，當中只有極少數會報警求助，反映現存執法機關功能失效，又指如缺乏獨立投訴及追究機制，會令受害人長期陷入暴力恐慌，認為政府必須從速成立獨立的調查機關，調查反修例風波期間發生的性暴力，以尋回真相。

調查於8月21日展開，至9月30日結束。協會指受限於網絡渠道收集資料、自填式問卷設計等因素，調查有一定局限性，公眾應持慎重態度演繹結果。