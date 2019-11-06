修例風波：科大生墮樓　消防否認警阻撓急救

科技大學男生日前在將軍澳尚德邨停車場墮樓重創。消防處表示，寶林消防局升降台及細搶救車人員於本月4日凌晨0時43分被指派到尙德邨一個停車場處理一宗一級火警事故，消防人員0時55分到場，期間一名市民向消防人員報稱有人從高處墮下，人員遂隨該市民前往傷者位置，發現一名男子受傷流血，隨即替他急救。現場指揮凌晨1時11分要求派一輛救護車增援。

消防處發言人指，人員最初接觸傷者時無警察在場，隨後有警察到場，消防人員向他們表示正急救，期間有在場人士高聲要求警察離開，警察隨後離開，並無任何阻撓急救行動。對網傳在場協助消防的義務急救員曾被警員用槍指向要求離開，發言人指人員專注急救，沒有注意上述情況。

另外，寶林救護站一輛救護車凌晨1時11分接報處理上述的緊急救護服務，當救護車經寶順路進入唐明街後，發現有車輛阻塞，有在場人士向救護人員示意未能繼續前進，由於視線受阻，救護人員不知擠塞原因，惟立即改由近尚信樓路口進入尚德邨前往現場。凌晨1時20分，當救護車抵達廣明苑廣盈閣附近時，再發現前方有私家車及消防車停泊，救護車未能繼續前進，3名救護人員立即帶同裝備徒步前往現場，凌晨1時30分到達傷者位置。

發言人續指，救護人員接觸傷者時，消防員正在處理，亦有義務急救員在場，救護人員隨即接手為該名昏迷男性傷者進行治理。凌晨1時41分，傷者由救護車送往伊利沙伯醫院，並於凌晨1時59分抵達醫院急症室。上述救護車的救護人員，並無與現場警務人員接觸。